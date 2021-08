FOTOD | President Kersti Kaljulaidi senist roosiaia vastuvõtu kleidivalikut iseloomustab mitmekülgsus ja varjatud sõnumid. 4 erilist kleiti

Loetud tundide pärast tähistatakse Kadrioru lossi roosiaias pidulikult Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Ühtlasi on see järjekorras viies (ja võimalik, et viimane) taasiseseisvuspäeva roosiaia vastuvõtt, mida president Kersti Kaljulaid võõrustab. Seetõttu on paslik vaadata tagasi tema viimase nelja aasta rõivavalikule.