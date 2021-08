Lahutus ukse ees? 6 sammu, kuidas rahumeelselt suhtepundar lahti arutada

Sellisel hetkel on täiesti normaalne, et kipud tegema otsuseid, mis ehk pole kõige mõistlikumad. Ja need otsused võivad mõjutada sinu ja su partneri omavaheliseid suhteid tulevikus. Kas poleks suurepärane, kui saaks lahku minna hoopis nii, et edaspidi ei peaks tänaval kohtudes pilku ära pöörama?