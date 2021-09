Lemmikraamat läbi aegade on John Fowlesi “Maag”, mis mõjus lugemise hetkel nagu plahvatus. Aga kuna ma ei ole lõpuni kindel, et see ka praegu samamoodi oleks, ei ole ma seda targu teist korda kätte võtnud – las jääda see tunne!

Viimase aja raamatuhitt on minu jaoks