Kabulist edelas asuva konservatiivse Maidan Shari linna linnapea Ghafari organiseeris veel hiljuti samaaegselt nii enda pulmapidu kui ka oma õe lõpupidu. Nüüd on see kõik läinud. “Me elasime normaalset elu ja äkitselt käis lihtsalt üks suur “plahvatus”. Meie kõikide unistused on purustatud. Meie südamed seisma sunnitud. Kõik on nii suures valus,” räägib ta.