FOTOD | Karin Raski sügistalvine kollektsioon pakub vimkaga klassikuid

Järgmine projekt saab olema aastalõpu kollektsioon, kus kleidid ja kimonod saavad pidulikuma vormi tänu metalsetele toonidele ja säravatele kaunistustele. “Mul on palju indu edasiminekuks, sest püsiklientide ring Kalamaja Printsessi aegadest on alles jäänud ja aasta jooksul on juurde tulnud ka palju uusi huvilisi. Suurim õnn on naasevad kliendid — järelikult eelmine ost on end õigustanud, pakkunud emotsiooni ja kvaliteeti. Minu tooted on enamasti ainueksemplarid ja hooaegade ülesed, mis on mõeldud kestma mitmeid aastaid,” selgitab moelooja ise. Ta usub, et mõni ilus ja kestlik ese inimese garderoobis toob veidikene rõõmu igal ajahetkel, ka nüüd, mil ühiskond seisab silmitsi koroonapandeemia kolmanda lainega.