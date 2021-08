Kui ees ootab tööintervjuu, siis pea silmad neid 5 soovitust, et soovitud ametikoht endale skoorida

1. Veendu, et tead, millisesse ettevõttesse ja ametikohale kandideerid

Ehkki see võib tunduda kummaline, juhtub Kadaku sõnul päris tihti, et inimene tuleb kohale ja jääb vestluse ajal mõtisklema, mis firma see on, kuhu ta parasjagu tööle saada püüab. “See juhtub eelkõige selliste inimestega, kes kandideerivad samal ajal veel mitmesse kohta, on neid, kel käsil lausa 10 või rohkem kandideerimist,” selgitab ta. “Tulla kohale ja mitte teada firma nime, on väga halb algus,” hoiatab tööjõurendi ekspert. Kas sellise apsu järel võib kandideerimise luhtaläinuks lugeda? Kadak möönab, et nii võib juhtuda küll ning olenevalt kandideerija tugevustest, näiteks juhul kui on tegu väärt spetsialistiga, keda tööandja kindlasti oma ridadesse soovib, siis võib ka õnneks minna. “Meie värbajatena vaatame esimese asjana kandideerija profiili ja sobivust ametikohale, aga seda saan küll kinnitada, et kui mul on vestlusel valida kahe võrdselt hea kandidaadi vahel, kellest üks teab, kuhu ta kandideerib ja teine mitte, siis ma eelistan esimest,” rõhutab ta.

2. Ära hiline!

Akadeemiline veerand ehk 15 minutit hilinemist pole tööle kandideerimisel kohane. Paraku on inimestel täpsusega probleeme ja Kadaku sõnul puudutab see eelkõige nooremaid. “Levinud 5-10 minutit hiljaks jäämist võib ju esmapilgul tunduda, et nii lühike aeg ei tohiks probleem olla. Tegelikult koondavad tööandjad sageli vestlusvoorud kindlatele päevadele kokku. Kui üks kandideerija hilineb, läheb kogu päevakava nihkesse,” räägib Kadak ja lisab, et ka värbamisfirmade jaoks on vestlustele hiljaksjääjad probleemiks. “Meie ehitame oma intervjuud üles kindlasse ajaraami ja kindla struktuuri järgi ja kui inimene hilineb, jääb talle vähem aega, sest järgmisest täistunnist tuleb juba uus inimene. Rääkimata sellest, et hilinemine jätab lihtsalt halva mulje.”

3. Oska ennast “müüa”