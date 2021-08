Helgi Sallo kasulik suhtenõu: mida varem selle selgeks saame, seda õnnelikumalt elame

Helgi imestab, kuidas tal Uno kõrval algusest peale seda tarkust oli. „Näe, ei löönud välja minus seda lõvilikku: ta peab olema ainult minu oma! See ühes suunas vaatamine oli meie vahel ilus. Tema oli tark, tohutu lugemusega — kui delikaatselt, armsal moel suunas ta mind, andes mulle tagantjärele kas just kooliharidust, aga eluharidust küll. Tema soe suhtumine… Ma ju teadsin algusest peale, et tal on perekond, ja kuidas mul ei tulnud üldse mõtetki, et ta peaks selle maha jätma ja asuma ainult minuga elama. See võis olla ka mu alateadlik hirm,” oletab Helgi. „Iseka lavanaisena poleks minust vist saanudki õiget pereinimest. Päevast päeva koos elades oleksime ehk kaotanud selle ilusa pühapäevatunde, mis me vahele lõpuni jäi.”