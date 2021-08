NELI menstruaaltsükli faasi, millest igaüks mõjutab sinu igapäevaseid tegevusi ja sa isegi ei tea seda

Menstruaaltsükli faasid

Menstruaaltsükkel on midagi enamat kui päevad, mil võib täheldada verejooksu või siis mitte — kõik on veidi keerulisem. Et oma kehast menstruaaltsükli ajal paremini aru saada, pead esmalt mõistma, et menstruaaltsükli moodustavad neli hormonaalset faasi:

1. Menstruatsioonifaas. Algab verejooksu esimesel päeval ja kestab kaks kuni seitse päeva. Arvatakse, et menstruatsioon esineb üks kord kuus, kuid tavaliselt on tsükli kogukestus 21 kuni 35 päeva. Oluline on meeles pidada, et iga keha on erinev ja selles toimuvaid protsesse mõjutavad mitmesugused tegurid, näiteks rasestumisvastaste vahendite kasutamine, vanus, igapäevane stressitase ja tegevused jne. Menstruatsiooni esimestel päevadel on nii östrogeeni kui ka progesterooni tase madalaim, nii et võid tunda end väga väsinuna.

2. Follikulaarne faas. Kui verejooks lõpeb, algab follikulaarne faas. Östrogeeni taseme tõustes valmistub keha ovulatsiooniks ja võimalikuks viljastumiseks. Östrogeeni hulga suurenemine kehas annab lisaenergiat, mistõttu on sageli tunne, et suudad teha palju rohkem kui aktiivse menstruatsiooni faasis.

3. Ovulatsioon. Tavaliselt umbes 10 kuni 23 päeva pärast menstruaaltsükli algust vabaneb kehas munarakk, valmistudes viljastumiseks. Ovulatsiooni alguse täpne päev võib varieeruda, kuid menstruaaltsükli jälgimine aitab siiski ennustada päevade vahemikku, mil keha on võimeline viljastuma. See teave on oluline, kui plaanid jääda lapseootele või vastupidi, ei soovi rasestuda, kuigi oled seksuaalselt aktiivne. Siiski ei tohiks unustada, et rasedaks võib jääda igas menstruaaltsükli faasis. Rasestumisvastaseid vahendeid ei tasuks kasutamata jätta ainuüksi seetõttu, et menstruaaltsükli jälgimise rakenduse järgi ovulatsiooni sel hetkel ei toimu.