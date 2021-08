Inspiratsioonikõneleja Errit Kuldkepp soovitused paremaks eluks: selleks, et leida üles see, mis sind sütitab, pead...

Sulle tundub aeg-ajalt, et sinus peitub rohkem? Aga kuidas varjatud vägi hirmude ja eksiarvamuste kihtide alt üles leida? Selgub, et see pole sugugi nii raske.