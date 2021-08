Justkui uus algus. Ole kooli ja kontorisse naasmiseks valmis. Stockmann soovitab ajatuid valikuid kontorisse naistele ja kooliks lastele.

Ka kooliks on just nüüd õige aeg valmistuda. Uued lasterõivaste kollektsioonid on saabunud Stockmanni lasteosakonda ja e-poodi ning valik täieneb iga päevaga. Koolivormi juurde sobivad klassikalise moega, pidulikud valged pluusid, mis muudavad iga lapse šikiks. Tüdrukute lemmikud on trikotaažist kleidid ja lendlevad seelikud, mille juurde sobivad kenad pehmed baleriinad.