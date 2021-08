FOTOD | Otsid sügiseks uut jakki? See on praegu vaieldamatult kõige trendikam

Koolivormilikud stiilid on üle pika aja taas moes, olgu selleks siis plisseeritud miniseelik, kootud vestid või hoopis sportlikud joped, mis on tuttavad Hollywoodi filmidest, kus elu keerleb ümber koolielu ja jalgpalli. Meenutab lendurijakke, mida su kapis juba mitu on? Nüüd olgu need lohvakamad ja vanamoodsamad.



