Kui naine küsib palka - palgaläbirääkimised soolise palgalõhe kujundajana

Kuigi kõigis uuritud organisatsioonides leidus formaalseid, reeglistatud? palgakujundamise põhimõtteid, selgus, et need kujundavad tegelikke palgapraktikaid vaid osaliselt. Tüüpilised on individuaalsed palgakokkulepped ja -läbirääkimised, kus juhtidel on võtmeroll töötaja palga kujundamisel. Seejuures on initsiatiiv palgatõusu küsimiseks jäetud töötaja kui nõrgema osapoole kanda. Individuaalsed palgaläbirääkimised, isikupõhised palgaotsused ning Eestis levinud palkade salastatus tähendab, et töötajad ei tea enamasti kui palju (ka samal ametikohal teenivad) kolleegid teenivad – seega on palgaläbirääkimistesse astujal keeruline teada, kui palju üldse võiks palka küsida.

Palgaläbirääkimiste käigus tuleb töötajal tööandjale põhjendada, miks ta palgatõusu „väärib“. Otsus palgatõusu kohta sõltub üldjuhul juhi hinnangust selle kohta, kui palju otsest kasu või kasumit töötaja organisatsioonile toob.

Eelis kõrgepalgalistel või juhtivatel kohtadel töötavatel meestel

Ametlik palgasüsteem annab eelise kõrgematel kohtadel paiknevatele ja juba rohkem teenivatele, tüüpiliselt meestöötajatele, kelle ametikoht ja tööülesanded võimaldavad enam silma paista, lisaväärtust luua ning kes näivad organisatsiooni jaoks (sümboolselt) väärtuslikumad. Palgatõusu on kergem saada ka neil töötajatel, kelle järele on suurem turunõudlus, näiteks IT-töötajad, kelleks on valdavalt mehed.

Seega pole imestada, et palka küsivad ja saavad juurde eelkõige need töötajad, kes on juba tugevamal positsioonil – nende hulgas on rohkem mehi kui naisi. Ka eelnevad uuringud on näidanud, et mehed küsivad värbamisel naistest keskmiselt kõrgemat palka, kuid ka seda, et meestel on võrreldes naistega suurem tõenäosus palgaläbirääkimiste tulemusel palgakõrgendust saada.

Vastutus (nais)töötajalt tööandjale

Seega, uuringu tulemused osutavad sellele, et soovitus naistele ise palka juurde küsida ei pruugi toimida ega too tingimata tulemusi. Pigem peaksid töötajatele väärilise ja võrdse tasu maksmise osas initsiatiivi võtma tööandjad kui töösuhetes tugevam pool. Võime seda tööandjatelt eeldada ka seetõttu, et neil on seadusjärgne kohustus mitte ainult hoida ära soolist ebavõrdsust, vaid ka oma organisatsioonis soolist võrdsust ja võrdset kohtlemist edendada.