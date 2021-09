Minna ülikooli või mitte? Teadlaste sõnul võib just vastus sellele küsimusele mõjutada, kui täisväärtuslikku elu sa elad

Viimasel ajal kõlavad sageli väited, et “70 on uus 60” või “60 on uus 50” ning võiks lausa väita, et tänane 70 on kunagine 30. Muuseas, teadlasedki väidavad, et siin on mingisugune tõepõhi all. Aga mis määrab ära, kes vananeb hästi? Kes elab kauem ja täisväärtuslikumat elu?