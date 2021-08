Aryana Sayeed on jaganud oma aega kolme riigi — Türgi, Suurbritannia ja Afganistani — vahel, kuid viimased kuud veetis ta just Kabulis, kus üritas puhuda elu sisse uuele rõivabrändile. Nädalavahetusel antud intervjuus avaldas ta, et sai 14. augustil telefonikõne, milles teda hoiatati, et Taliban hakkab pealinnale ähvardavalt lähedale jõudma ning Sayeed ja tema kihlatu Hasib Sayed otsustasid koheselt broneerida 15. augustiks lennupiletid, kuid just see oli päev, mil Taliban Kabuli jõudis ja sellele lennule paar ei jõudnudki.

