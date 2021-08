Victoria Beckham järgib 7 lihtsat moereeglit iga kord, kui ta t-särki kannab

Seega, Beckhami soovitused t-särgi kandmiseks on järgnevad:

1. “Muuda see kontorisse sobilikuks lihtsate, alt laienevate pükstega. Kanna seda püksivärvli sees ja muuda välimusi täiuslikuks klassikaliste tennistega.”

3. “Lihtsama välimuse saavutamiseks eelistan kanda t-särki oma lemmikute poiss-sõbra-stiilis teksapükstega ja panna silme ette päikeseprillid — need varjavad nii mõnegi patu.”

5. “Kellelegi ei meeldi näha välja, nagu ta oleks pingutanud üle — valge t-särk on ülimalt vajalik lihtne riietusese.”

6. “Tea, et iseendaks jäämine on parim aksessuaar. Ära tee midagi liiga dramaatilist, vaid kanna seda, mis sulle sobib.”

7. “Klassikalise valge t-särgi muudab eriliseks see, et tegemist on ajatu riietusesemega, mille igaüks suudab enda omaks teha — tee lihtsalt seda, mis su puhul toimib.”