VIDEO | Sa pole veel valmis suvisest jumest loobuma? Lollikindel viis, kuidas võltspäevitus loomulik jääb

Kuumalained on nüüdseks unustusse vajunud ja randa päevitama jõuavad vaid need, kel õnnestub seda teha mõnes soojemas riigis. Kui sina ei ole üks neist, aga ei soovi oma kaunist jumest veel loobuda, siis lihtne alternatiiv on isepruunistavad kreemid. Aga kuidas neid loomulikult peale kanda?