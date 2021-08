FOTOD | Ole ajast ees: need on 5 ketsistiili, mis 2022. aastal moesõprade südamed võidavad

“2021. aastal on populaarsed Dunk’id ja Jordan 1-d ning need mudelid on jõudnud nüüd peavooluni. Kuigi tegemist on ajatute ja ikooniliste disainidega, on neid viimasel ajal natukene liiga palju näha,” teab Finlay. “Kui brändid hakkavad lisama jalanõudele pastelseid toone, on selge, et need kaotavad oma populaarsust. Inimesed otsivad nüüd midagi pisut teistsugust.” Seega, kui tahad kanda moekaid jalanõusid, tuleks vältida pastelseid värvitoone.