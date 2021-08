Kui kevadel töötas suur osa inimesi kodukontorites, siis ilmselt jätkavad paljud samamoodi ka sügisel. Paindlikust tööviisist on saanud normaalsus. Tõenäoliselt on aga kaugtöö tegemisest liigutud samm edasi hajustöö suunas. See tähendab, et aina enam kombineeritakse päeva või nädala lõikes kodu ja kontoriruume, töötatakse vahel koos, mõnikord hajusalt. See vajab omakorda harjutamist ja oma töövõtete ülevaatamist, eriti kui suvel on olnud suurem puhkuste periood ja rutiini vähem.