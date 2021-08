MOEHOROSKOOP | Mida ütleb sinu tähemärk su isikliku stiili kohta? Kes järgib alati värskeid moesuundi, kes eelistab head disaini?

Kas teadsid, et seda, milline on su isiklik stiil, võib mõjutada ka see, millise tähemärgi all oled sündinud? Briti astroloog Francesca Oddie toob välja, kuidas sodiaagimärgid määravad, millised värvitoonid sind köidavad ning milliseid lõikeid ja aksessuaare eelistad kanda.