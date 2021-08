FOTOD | Tänavuse ERKI Moeshow võitja Karin Kreek soovis kollektsiooniga pöörata tähelepanu probleemsele metsaraiele

Eesti Kunstiakadeemia tudengitest korraldusmeeskond sai taas hakkama ühe võimsa showga. Rohkearvulisele publikule sai osaks elamuslik vaatemäng 15 disaineri kollektsioonidest. ERKI Moeshow 2021 võitja Karin Kreek pälvis 1200 euro suuruse preemia. Teisele kohale tuli Kärolin Raadik, kollektsiooniga ‘’NAGU SUKK JA SAABAS’’. Kolmanda koha võitis Karl-Christoph Rebane, kollektsiooniga ‘’Saving Light for Later’’. Rühmitus Dassemperdepot pälvis Ajakirja SÄDE eriauhinna, oma meeldejääva showga — ‘’You have only one minute’’.