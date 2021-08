Vaevled pideva unetuse käes? Mis on see üks asi, mille peaksid kiiremas korras üle vaatama?

Selle kohta, milline üldse peaks üks õige voodi ja madrats olema, leiab muidugi päris mitut sorti arvamusi. Üks levinumaid seisukohti näeb ette, et mida kõvem madrats, seda parem uni. Eesti vooditootja Slepti unetargad kinnitavad, et päris nii mustvalge see siiski ei ole.

Voodi peab kohanema sinu järgi, mitte vastupidi

Kui rääkida magamismugavusest, siis on olemas mõned väga lihtsad tõekspidamised, mille järgi madratsit valida – näiteks eelistavad reeglina kõhuli magajad jäigemat ja külili magajad pehmemat. Küll aga ei pruugi ainuüksi sellest teadmisest õige madratsi valikul piisata. Seda enam, et vaevalt on kedagi, kes magab iga öö täpselt ühes ja samas asendis. Mööda ei saa sellestki, et inimese keha on kuigi palju erinev – oleme kõik oma pikkuses ja kaalus, samuti erineme nii õlgade laiuselt kui ka puusajoonelt. On niisiis siililegi selge, et isegi kui Mari ja Malle on mõlemad kõhuli magajad, siis madrats, mis meeldib Marile, ei pruugi sobida Mallele, ja vastupidi.

Slept, kes on valdkonnaga tegelenud juba alates 2001. aastast ja lähtub oma tooteid luues skandinaavialikust magamismugavusest, on seepärast selgel veendumusel, et voodi peab kohanduma hoopis magaja keha järgi, mitte vastupidi.

Õige madrats viib kogu keha tasakaalu

Selleks kasutab Slept oma madratsites tsoonilisi vedruplokke. Miks need head on? Lihtne – vedruplokkide tsoonilisus tagab, et seal, kus keha surve madratsile on tugevam (õlg, puus), on vedrud pehmemad ja keha vajub madratsi sisse. Reie ja talje kohal seevastu on vedrud tugevamad ja toetavad neid mõnusalt. Selline tsoonilisus hoiab magades kogu keha kenasti tasakaalus. Tasakaalus keha aitab aga paremini lõdvestuda, mis omakorda aitab kergemini uinuda. Nii mõnigi madratsi kasutaja ongi öelnud, et varem, kui kehal oli raske lõdvestuda, valitses õhtuti enne uinumist peas täielik kaos – aju võis lõpmatuseni uusi mõtteid genereerida ja uinumist takistada. Nüüd on see kõik võõras mure.