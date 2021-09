Purustame müüdi: kui tahad vanas eas elujõust pakatada, tuleb kümne tuhande sammu asemel päevas kõndida hoopis vähem

Siiski, see, et 3000 lisasammu suurt ei muuda, ei tähenda, et neid ei peaks tegema, või õigemini, seda eesmärgiks seadma. Youngi sõnul on reaalsus see, et kui inimene võtab eesmärgiks teha päeva jooksul 10 tuhat sammu, siis tegelikkuses õnnestub tal enamasti umbes 7000 sammu ehk tegelikult ta saavutab siiski suurepärase tulemuse.