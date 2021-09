Vananemisest annab sageli esimesena märku just inimese kael. Tee nii ja petad end ümbritsevad inimesed ära

Hiljuti telefonis selfisid vaadates hakkasin esimest korda oma kaela tähelepanelikult silmitsema. Olin piltidel veidi pööratud asendis ja igal pildil olid kaelal imelikud vaod. Appi, kas ei olegi ühtegi normaalset pilti, kus mu kael ei tunduks nagu 80aastasel!?

Nende kortsukestega olen stilistitöö tõttu pildistamistelt juba ammu tuttav. Ja nüüd on minulgi needsamad vaod, mida nähes fotograafid, kellelt piltide töötlemist oodatakse, oigavad, et neid on pea võimatu fotodelt eemaldada või vähen­dada, nii et tulemus tunduks loomulik. Kui muidu võiks vananemist ja inimese anatoomia eripära vägagi normaalseteks nähtusteks pidada, siis häirivaks osutub just kauni hooldatud näo ja unarusse jäetud kaela kontrast. Ja see vaatas nüüd vastu minugi selfidelt.

Abi kreemimaailmast

Igasuguse nahahoolduse puhul on oluline õigel ajal alustada ja protseduure regulaarselt teha. Et nahk tulevikus liiga kuivaks ei muutuks, võikski kaela juba