С советами самого известного в мире сексуального терапевта к наилучшему сексу
В свои 93 года у доктора Рут простое и четкое сообщение всем парам. Пережив 2 развода и лишь после этого встретив своего Правильного Господина, она подводит итог, что сексуальная неудовлетворенность в отношениях, с этим можно справится, а вот интеллектуальная несовместимость не справится с зубчаткой повседневной жизни и приведет к разводу. Если твоя партнерша является твоей музой и лучшим другом, то исекс становится со временем лишь лучше.
Советы доктора Рут для улучшения сексуальной жизни:
Это нормально, что один партнер не получает достаточно секса или разнообразия
Муж и жена - это не сиамские близнецы, которые всегда хотят одного и того же. Иногда в отношениях именно женщина та, которая хочет больше секса и имеет проблемы с тем, что оргазмы становятся редкими, а иногда же это мужчина. Смиритесь с этим фактом! Внесите разнообразие в свою спальню и избегайте однообразных поз и рутины. Мастурбация - это нормальная часть любого отношения и секс-игрушки дадут иной опыт оргазмов. Если оральный секс является для тебя любимым видом, то стимулятор орального секса Spinjob 360º - это именно то, что тебе нужно.
У женщины должен быть вибратор
Женщины всегда знали, что наилучший клиторный массаж, который делает мужчина, это круговые движения вокруг клитора. Любимые вибраторы доктора Рут - это напоминающие электрическую зубную щетку, с точной вибрацией и гибкие жужжалки, низкий и сильные вибрации которых доводят до оргазма даже тех женщин, которым очень трудно достичь оргазма. Женщины всегда знали, что наилучший клиторный массаж, который делает мужчина, это круговые движения вокруг клитора.
Вибратор Rewomagic сделает это движение еще лучше. Его маленький кончик делает круговые движения на клиторе. Включи его нижний более толстый кончик на вибрацию и Rewomagic станет мощным вибратором г-точки. Женщины, испробовавшие Rewomagic говорят, что это очень иное наслаждение и интенсивнее, чем альтернативные вибраторов. С Rewomagic женщины восклицают, что получили первый оргазм уже за минуту и аж 3 за 10 минут.
50+ - занимайтесь по утрам сексом!
По утрам уровень тестостерона наивысший и у более возрастного господина есть возможность побаловать свою любимую с более мощной эрекцией. Секс не должен исчезнуть из твоей жизни лишь потому, что ты достиг определенного возраста. Утренний секс нужно сделать для себя привычкой и просто побороть тоску по вечерним эрекциям.
Без лубриканта мужчина причиняет женщине боль
После рождения ребенка и конечно же после возраста 35+ женщин начинает мучить вагинальная сухость, что делает секс болезненным и неудобным. Качественный лубрикант должен находится на ночном шкафчике также, как зубная паста в ванной. Женщины в возрасте 50+ должны для утоления менопаузой обусловленных неудобств пользоваться особо увлажняющими лубрикантами на основе алое вера.
По данным различных исследований - нехватка в жизни секса увеличивает стресс и ослабление иммунной системы. Забота о сексуальной жизни - это обязанность каждого. Оргазмы крайне полезны и введение секс-игрушек в отношение пар скажет рутине "прощай!".
Наилучший совет мужчине с маленьким пенисом
Если у тебя миниатюрный пенис, обратись к урологу. В иных случаях размер не имеет значения и мужчине не следует этим забивать себе голову. С секс-игрушками ты сможешь предложить своей женщине в спальне отличное разнообразие и выбирать сам, насколько большой он должен быть сегодня.
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Озорных наслаждений!