С советами самого известного в мире сексуального терапевта к наилучшему сексу

Советы доктора Рут для улучшения сексуальной жизни:



Это нормально, что один партнер не получает достаточно секса или разнообразия

Муж и жена - это не сиамские близнецы, которые всегда хотят одного и того же. Иногда в отношениях именно женщина та, которая хочет больше секса и имеет проблемы с тем, что оргазмы становятся редкими, а иногда же это мужчина. Смиритесь с этим фактом! Внесите разнообразие в свою спальню и избегайте однообразных поз и рутины. Мастурбация - это нормальная часть любого отношения и секс-игрушки дадут иной опыт оргазмов. Если оральный секс является для тебя любимым видом, то стимулятор орального секса Spinjob 360º - это именно то, что тебе нужно.

У женщины должен быть вибратор

Женщины всегда знали, что наилучший клиторный массаж, который делает мужчина, это круговые движения вокруг клитора. Любимые вибраторы доктора Рут - это напоминающие электрическую зубную щетку, с точной вибрацией и гибкие жужжалки, низкий и сильные вибрации которых доводят до оргазма даже тех женщин, которым очень трудно достичь оргазма. Женщины всегда знали, что наилучший клиторный массаж, который делает мужчина, это круговые движения вокруг клитора.

Вибратор Rewomagic сделает это движение еще лучше. Его маленький кончик делает круговые движения на клиторе. Включи его нижний более толстый кончик на вибрацию и Rewomagic станет мощным вибратором г-точки. Женщины, испробовавшие Rewomagic говорят, что это очень иное наслаждение и интенсивнее, чем альтернативные вибраторов. С Rewomagic женщины восклицают, что получили первый оргазм уже за минуту и аж 3 за 10 минут.

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