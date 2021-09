ANNE & STIILI HOROSKOOP | Mis ootab sind septembrikuus ees? Teistest õnnelikumad on need, kes...

Vananaistesuve soojus ja lõikuspidude rõõmud segunevad vajadusega kriitiliselt oma võimalusi hinnata. Õhus on ärevaid noote ja informatsioon kipub olema segane ja takerduv. Teistest õnnelikumad on need, kes saavad tegeleda teemadega, mis neile suurt huvi pakuvad.