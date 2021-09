Intervjuu: Rindade häbenemine tekitab stressi

Selleks, et leida just see kõige õigem suurus, arvestame väga mitmete erinevate naise parameetritega: pikkuse ja kaaluga, õlgade ja puusade laiusega, rinnaümbermõõdu ja rinnabaasiga. Lõpuks laseme implantaatide sizereid patsiendil ka endal proovida ja vaatame koos peegli ees, milline suurus jätab parima üldmulje.

Teiseks peavad implantaadid sobituma naise proportsioonidega ja moodustama ülejäänud kehaga harmoonilise terviku. Ilukirurgi juurde tulek ei tähenda, et saadakse endale suured „melonid“ või „kunsttissid“, nagu püütakse halvustavalt öelda. See on ammu moest väljas. Pigem voolime siin kauneid ja voolujoonelisi kehasid. Vaata näiteks Victoria Secret’i modelle – neil ei ole hiiglaslikud rinnad, vaid on rinnasuurused, mis rõhutavad keha naiselikkust.

Üldiselt kehtib reegel, et implantaat peab jätma loomuliku rinna mulje, seda nii vaadates kui katsudes. Esiteks tähendab see kindlasti implantaatide paigaldamist rinnalihase taha.

Üsna tavapärane on näiteks sporditegemise vältimine ainuüksi seetõttu, et ei taheta end teiste naistega ühises riietusruumis alasti võtta. Samamoodi tekivad probleemid intiimelus – mõni naine ütleb, et ta ei võtagi kunagi mehe nähes rinnahoidjaid seljast ära. Sellises olukorras, kus keha iseärasused naise elu häirivad, oleks tõepoolest mõistlik need muudatused ette võtta.

Operatsiooni peaks kaaluma see naine, kes keha väliste deformatsioonide tõttu hakkab oma elu ja naudinguid piirama. Enamasti tähendab see, et ta ei ole rahul oma rindadega, tal on seetõttu pidevalt ebamugav, ta väldib erinevaid olukordi, piirab ennast ja oma tegevusi. Näen konsultatsiooniruumis tihti, kuidas selline pidev stress on naise ära kurnanud.

Normi kui sellist ei eksisteeri, igal naisel on rinnad erinevad ja iga naine tunneb end oma rindadega erinevalt. Mõnel on suured ja väljaveninud rinnad, aga konsultatsioonis ei tunne vähimatki häbi. Samal ajal mõni teine, kellel on ilusad ja ümarad rinnad, peidab neid teiste silmade eest. Naiste arusaamad ja teadlikkus oma rindadest on väga erinevad.

Sellegipoolest on parameetreid, millest kirurgid oma töös lähtuvad. Iga naine saab ise kodus mõõdulindi võtta ja järele proovida, mil määral tema rinnad nendesse parameetritesse mahuvad. Ideaalsete rindade puhul peaks rinnanibude ja jugularise (rangluude ristumispaik – toim) vahel tekkima võrdkülgne kolmnurk. Kui kolmnurga küljed on erinevate pikkustega, saame aimu, kas rinnad on liiga madalal, teineteisest liiga kaugel või omavahel asümmeetrilised.

Kõige tihedamini klassifitseeruvad operatsioonile need naised, kellel on deformeerunud rinnad. See puudutab eelkõige raseduse, sünnitamise, imetamise ja tohutu kehakaalu langusega seostuvad deformatsioone.

Kas 30 aasta jooksul oled täheldanud muutusi ka naiste soovides?

Jah, väga hästi on näha, kuidas ajad on muutunud. 30 aastat tagasi kasutasime peamiselt implantaate suuruses 120-220cc. See tähendab, et suurendasime rinda poole kuni korvi võrra, A korvist väikseks Bks. Siis hakkasid soovid muudkui kasvama. 20 aastat tagasi suurendati rindu juba pooleteise korvi võrra (300-350cc) ja kümme aastat tagasi kahe korvi võrra (350-400cc), nii et A korvist sai juba C.

Täna oleme ringiga tagasi väiksemate rinnaimplantaatide juurde jõudnud. Isegi sellisel juhul, kui naise rinnad on veninud, ei täida me üleliigset nahka lihtsalt implantaadiga nagu varem oli kombeks. Täna me pigem eemaldame osa nahast ja teeme rindade tõstmise operatsiooni või paigaldame täpselt nii suured implantaadid, mis naise kehaga sobivad.

Tundub, et hiiglaslikud implantaadid on moest väljas. Oskad sa aimata, millest see tuleneb?