Tulevane esileedi Sirje Karis 44 aastat kestnud abielust: pluss on olnud see, et...

Tulevase presidendipaari suhtes on Sirje sõnul olnud igasuguseid aegu, lainetanud üles-alla. "Nagu normaalsetel inimestel ikka. Mida aasta edasi, seda mõistuspärasem ja rahulikum meil on," tunnistab ta. "Ma arvan, et see on isegi pluss olnud, et oleme palju elanud eri riikides ja siis hoopis teistmoodi suhelnud. Vahepeal olin mina Tallinnas, tema oli Tartu ülikooli rektor. Meie suhtlus on alati olnud nii, et meil on hea meel saada kas nädala või isegi kuu lõpus kokku."