VIDEOD | Kaootilised kaadrid! Vabas õhus toimunud Dolce & Gabbana moešõud häiris hull rahetorm, publik põgenes

Sotsiaalmeediasse postitatud videotelt on näha, et pikk moelava, millel esitleti 110 välust (eestikeelne versioon sõnast look — toim.), jäi rahe kätte ja nii muidugi ka kõik esiridades istuvad tuntud moehuvilised, kes võtsid keha kaitseks appi nii vihmavarjud kui ka istmekatted. Kuulda on valukarjatusi ja mõned lausa põgenesid oma istekohtadelt. Modellid tegid aga vaprad näod ja kannatasid rahevalangu ära.