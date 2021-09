“Eesmärgiks on finants­vabadus,” ütleb Ann Alice Väljataga (29), kes tegi oma esi­mesed investeeringud 2019. aasta kevadel, kui ostis Balti turul aktsiaid ja pani raha Mintose ühisrahastusse.

“Idee, et raha võib minu eest ka tööd teha, tundus väga ahvat­lev,” meenutab Jekaterina Tint (33), kes luges 2010. aastal Robert Kiyosaki raamatut “Rikas isa, vaene isa”. Just see raamat innustas teda investeerimisega alustama.

Aastal 2010 tegi oma esimesed sammud investeerimis­maailmas ka rahandus­ministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch (31). “Ülikoolis räägiti väga teo­reetiliselt, aga mina tahtsin ise järele proovida, mida aktsiaost ikka päriselt tähendab.