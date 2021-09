Ragne Värk testib: tooted, mis viivad koduse maniküüri ja pediküüri uuele tasemele

Siiani oli mul nii, et päeval peale pandud küünelakk hakkas juba samal õhtul kooruma, nii et järgmisel päeval oli küünte väljanägemine selline, et aitas ainult uus kiht lakki. Kui lugesin, et Kineticsi küünehooldussarja toodete abil püsib küünelakk peal kuni kümme päeva, olin vägagi uudishimulik. Tundub lausa imeline, et samal päeval peale pandud küünelakki ei olegi vaja juba järgmise päeva hommikul taas peale kanda. Seetõttu sai minu koju lahke loa Kineticsi küünelakkide kollektsioon, mis tugevdab kuivasid ja murtud küüsi.

Võin oma kogemusi lahkelt jagada, sest olen võlutud – lakk püsib tänu nendele toodetele küüntel tõepoolest uskumatult kaua. Tunnistan, et minu küüned kümme päeva vastu ei pidanud, aga siiski tavapärasest silmanähtavalt kauem, mistõttu mõtlesin alles viiendal päeval, et äkki peaks varsti küüntega miskit ette võtma. Minu jaoks on see tõeline ajavõit! Lisaks jättis pealislakk küüntele nii ilusa tugeva väljanägemise. Piilun nüüd tasapisi juba teisi Kineticsi küünelakitoone, sest esmamuljed on tõepoolest head. Ka nende lakkide hinnaklass on meeldivalt rahakotisõbralik.

Minu lemmik Kineticsi jalahoolduskreemide hulgas on kindlasti Light-Foot Cream. See on imeline abimees väsinud ja tursunud jalgadele. Kerge mentoolilõhn annab veel erilise värskuse ja kergustunde. Suvisel ajal oli see täiesti asendamatu, aga ka jahedamal hooajal pärast jalutusringi on see kasutamiseks hea mõte. Lõhenenud kandade puhul on hea kasutada Kineticsi kreemi Heal Cream. See on hästi pehme ja siidise tekstuuriga kreem, mis pehmendab jalataldasid, kuid samas ei jäta jalgu rasvaseks. Ütleme nii, et see teeb jalgadele meeldivalt pai. Meeldivalt hea toime on ka tootel Pro Cream Peel, mis on kooriva toimega. Seda on soovitatav kergelt jalataldadele ja ka põlvedele määrida. Pärast kreemi kasutamist soovitan pühkida jalataldu ja põlvi kergelt sooja niiske rätikuga, see aitab täiendavalt nahka rahustada. Ühesõnaga, tasub proovida ja katsetada ning leida oma lemmik. Sügisõhtutel on nii mõnus enda eest kodus hoolt kanda.