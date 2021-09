FOTOD | Mitmekülgne mees! Lauljana tuntust kogunud multitalent German Pinelis avas oma juuksestuudio

Kuna loominguline koostöö nii kogenud kui äsja alustanud juuksestilisti vahel sobis algusest peale hästi, hakati mõned aastad hiljem ka ühiselt koolitusi andma. “Meie koostöö on kulgenud väga ladusalt ja loogiliselt. Ühelt poolt on selle aluseks Kaja hindamatu kogemuste pagas, teisalt minu suur uudishimu ning energia tegutseda. Nii olemegi need omadused ja oskused ühendanud ja 2020. aasta talvel võtsime ette ning avasime oma salongi ühes koolituskeskusega,” sõnab Pinelis. Kuigi aeg avamiseks oli ühiskonnas toimuvat arvesse võttes riskantne, pole mõlemad otsust kahetsenud. “Aastatega on kujunenud välja tugev kliendibaas ning inimesed, kes meie unistuste täitumist toetavad,” lausuvad äripartnerid ühest suust.