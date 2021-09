VIDEO | Teadlane selgitab, millised robotid meid igapäevaselt ümbritsevad

Kaija Põhako-Esko pälvis äsja oma teadustöö eest 6000 euro suuruse L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ auhinnatasu. Tema uurimistöö suunaks on uudsete materjalide väljatöötamine pehmerobootika rakenduste jaoks. Pehmerobootika tegeleb seadmetega, mis on pehmed ja inimkehaga ühilduvad, näiteks rõivasarnased eksoskeletid, mis aitavad liikumisvaegusega inimesi ja on abiks taastusravis. Uute materjalide arendamise jaoks kombineerib ta tekstiilitehnoloogiaid ja elektroaktiivseid polümeere ehk materjale, mis muudavad oma kuju elektrilise signaali toimel.