Kui võtad appi ühe neist paljukiidetud abilistest, on sul võimalik parandada oma voodielu kvaliteeti

Justnimelt, kui sageli mõeldakse, et vibraatorid ja muud stimuleerivad lelud on mõeldud vaid vallalistele ja rahuldamata naistele, siis tegelikult sobivad mänguasjad suurepäraselt ka koos kasutamiseks, aidates ühel poolel näiteks hetkeks puhata või siis hoopis topeltrõõmu pakkuda. Olgu siis paaril kahekesi tõelisi armurõõme nautida aidates või mõlemale poolele orgastilisi kogemusi pakkudes . Või miks mitte kohtingul kirgi küttes – äpi vahendusel saab partneri kantaval lelul just õigel hetkel volüümi juurde keerata, koju jõudes aga gaasi põhja vajutada .

Lelol on taas uudiseid! Uuendatud on kahte populaarset jänkuvibraatorit ja muudetud need eelkäijatest veelgi paremaks. Lelo Ina Wave 2 ja Ina 3 on nüüdsest juurde saanud lausa 30% võimsust, mis annab sügavamad, intensiivsemad ning nauditavamad vibratsioonid. Lisandunud on uued ja põnevad vibratsioonirežiimid ning lisaks sellele huvitavad mahedad ja ka julged värvitoonid. Loomulikult on endiselt heas tuntuses wave-funktsioon, mis tähendab, et vibraatori keha liigub ja silitab vastu G-punkti. Selline stimulatsioon paneb kõik kiisud nurruma.