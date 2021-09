Lõhnade mõju meeleolule ei saa alahinnata

HÄMARIK

Hämariku põhikomponentideks on must pipar, vetiver ja vanill. Lõhn oma aroomi poolest juba on julge ja soojust andev, oma kelmika vürtsikusega. Samamoodi mõjuvad tegelikult ka selle koostisosad meeleolule - must pipar tõstab meeleolu, vanill teeb õnnelikuks ja maandab stressi oma magususe ja soojusega ning vetiver mõjub rahustavalt ning maandavalt. Kui otsida lõhna julguse ja meeleolu tõstmiseks, siis HÄMARIK on kindlasti üks variantidest.

AOKUMA

Aokuma põhilised lõhnanoodid on ilang-ilang, bergamott ja mõruapelsinipuu õied. Parfüüm on energiast pakatav ja lõhnab nagu päikseline suvehommik - niimoodi mõjub see ka meeleolule. Ilang-ilang vähendab stressi ja tõstab tuju, bergamott on täis värskust, mis klaaristab mõtted ning mõruapelsinipuu õie lõhn rahustab. Tõeline energiat andev parfüüm, mis hoiab tuju üleval.

ÜRGMETS

Ürgmetsa põhikomponendid on seedripuu, mürr ja valge greip. Koosluse poolest on tegu salapärase ja metsiku lõhnaga nagu nimigi juba mainib, kuid see on müstiliselt kodune ning mõjub nagu jalutuskäik (ürgses) metsas. Ning metsas jalutuskäik juba vihjab, et tegu on rahustava ja maandava lõhnaga, mille suurteks mõjutajateks on seedripuu ja mürr, valge greip on samuti stressi maandav ning tuju tõstev. Kui on soov salapärast rahu ja looduse väge enda lähedal hoida, siis ÜRGMETS annab seda kandjale.

UDUVIIR

Nagu udu mõjub korraga kergelt ja raskelt ning isegi pehmelt, siis nii on ka parfüümiga UDUVIIR. Seal kohtuvad täielikud vastandid, kuid need leiavad omavahel tasakaalu ja jätavad lõhna kahe poole vahele justkui hõljuma. Parfüüm mõjub ergutavalt tänu temperamentsele, ebamaisele labdanumile, kuid selles on ka mesimagusa bensoevaigu sensuaalsust ning tsitruseliste klaaristuvust. UDUVIIR on lõhn, mille puhul võib öelda, et see hoiab energiat üleval ja selle julgus kandub kindlasti ka kandjale edasi.