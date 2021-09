FOTOD | Heida pilk peale: need on rõivad, mida Eesti paviljoni tiim Dubai maailmanäitusel kannab

Meeste säravsinised bleisrid Loro Piana villa, linase ja siidisegu kangast koos valgete teksaste ja linaste särkpluusidega loovad mõnusalt vaba ja moodsa stiili. Formaalseteks sündmusteks on meestele ka tumedamad ülikonnad Loro Piana villa ja siidisegu kangast, mis on samuti kogu Eesti paviljoni kontseptsiooni arvestades säravsinise tooniga ja kaasaegselt kerged ning õhukesed. Ülikonna juurde kuulub puuvillakangaste tõelisest juveelist valmistatud siidpehme ja vastupidav triiksärk.

Kui paviljoni juhid kannavad täpselt iga inimese mõõtude järgi meisterliku rätsepatööna valminud AMANJEDA by Katrin Kuldma mudeleid, siis giidide riietus on AMANJEDA Sport Couture kollektsioonist — nii meeste pusad kui naiste kleidid on valmistatud ülimugavast Eesti sinisest bambuskangast. Kanga valmistajaks on kõrge kvaliteediga Eesti kangatootja Qualitex ning kanga toon on täpselt värvitud Eesti Sinisena.

Riigi sinine esinduspaviljon asub Expo 2020 Dubai südames Mobility alal peaväljaku kõrval ja paviljoni külastaja saab kogeda meie kaasaegset elukeskkonda, kus on hea elada, töötada ja äri teha. „Meiega on kaasas 42 ettevõtet, kellest paljud on aidanud Eesti digiühiskonda üles ehitada ja on kohapeal oma teadmisi jagamas. Teised on säästliku eluviisi eestkõnelejad, kelle jaoks on oluline, millises keskkonnas elame, mida kanname ja sööme,“ selgitas Eesti esinduse juht Andres Kask.