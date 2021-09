Kolm naist, kolm kogemuslugu: kas kollageen on päriselt nii hea abimees, nagu räägitakse?

Väga meeldivad mulle kollageenijoogid, mille võtmisest on saanud hommikune rutiin. Olen proovinud ka kummikomme meenutavaid iluampse, kuid need olid suisa sedavõrd head, et ei suutnud piiri pidada! Praegu tarbin pulbrilist kollageeni, mille segan hommikuse smuuti sisse ja joon tühja kõhuga. Tulemus on tõesti silmaga näha – nahk on muutunud elastsemaks ja pringimaks. On näha, kuidas naha lõtvumine on tagasi tõmmanud. Öeldakse, et kui kaalust alla võtta, hakkab ka näonahk „rippuma”, kuid mina pärast oma kevadist kaalulangust seda ei täheldanud – olen kindel, et see on nimelt tänu kollageenile, mis aitab hoida näoovaali toonuses. Soovitan teistelegi: kujundage kollageeni võtmisest päevaplaani kindlalt kuuluv harjumus!