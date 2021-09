STOCKMANNSTYLE | Milline on mood sügisel 2021? Milliseid megatrende saabuval hooajal näeme? Millist mõju on COVID-19 avaldanud sellele, kuidas me riietume?

Naiste jalatsites torkavad sel hooajal silma massiivsed tallad. Paksu tallaga biker saapad on muutunud salongikõlbulikuks ning need sobivad täiendama ka naiselikke ja romantilisi rõivakomplekte. Paks tald on efektne, aga ühtlasi praktiline - vähe on neid jalatseid, mis sobivad sama hästi põhjamaisesse sügisesse.