USA naisajakirjanikud 20 aastat peale elumuutvaid terrorirünnakuid: suundusime kaosesse hetkel, mil kõik teised proovisid sealt pääseda

Need naised olid minutitega sündmuskohal, võitlesid taevast langeva prahi ja kõike enda alla matva tolmupilvega. Nad viskasid kingad jalast ja jooksid paljajalu kaksiktornide poole hetkel, mil kõik teised üritasid sealt põgeneda. Nad magasid uudistebussides ja tegid otseülekandeid haiglavoodite äärest, et kogu maailm näeks, mis New Yorgi linnas juhtus, ja ei unustaks seda kunagi. Paljude nende naiste jaoks on sellest päevast rääkimine sama emotsionaalne nagu kaks kümnendit tagasi, aga nagu endine NY1 uudisteankur Kristen Shaughnessy ütles: “Me võlgneme seal surnud inimestele, et räägiksime seda lugu ikka ja jälle.”

Teel kaosesse...

Kell 8:46 hommikul lendas American Airlinesi lend 11 New Yorgi linnas asuva Maailma Kaubanduskeskuse Põhjatorni. Tol ajal CNNis töötanud Carol Lin oli esimene kohalik uudisteankur, kes sellest loo tegi, kuigi ta arvas veel tol hetkel, et tegemist oli õnnetusega. Kui aga teine lennuk, United Airlinesi lend 175 Lõunatorni sõitis, mõistis kogu riik, et tegemist on rünnakuga.