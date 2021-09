LUMMAVAD FOTOD | Sarja "Emily in Paris" näitleja Lily Collins sõudis abieluranda imekaunis Ralph Laureni kleidis

View this post on Instagram

“Ma ei ole kunagi tahtnud olla kellegi keegi rohkem kui sinu oma, ning nüüd ma saan olla sinu naine,” kirjutas Collins ühe postitatud foto juurde. “4. septembril 2021 said meist ametlikult teineteise igavikud. Armastan sind rohkem kui sa arvatagi oskad.” Teise foto juures, millelt on näha pruutkleidi juurde kuulunud uhke loor, ja millel McDowell hoiab käte vahel abikaasa nägu, kirjutas naine: “Ma ei ole kunagi õnnelikum olnud.”



Kolmandal ehk viimasena jagatud fotol seisab paar langeva kose ääres. "See, mis algas muinasjutuna, on nüüd igaveseks minu reaalsus. Ma ei suuda kirjeldada, kui maaväline viimane nädalavahetus on mu jaoks olnud, aga maagiline on päris hea koht, kust alustada," kirjutas Collins.