Armas! Just see eriline naine inspireerib Kate Middletoni lapsevanemana

Kate tunnistab, et vanaemal oli ta lapsepõlves väga suur roll, vahendab portaal Woman and Home. “Proovin kogemusi, mida tema meiega jagas, jagada nüüd ka oma lastega,” tunnistas ta.

View this post on Instagram

Hertsoginna Catherine jagas ka seda, kuidas tema arust “õnnelik kodu” ja “turvaline keskkond” on olulised laste arengule ning kuidas ta üritab oma lapsi neid teadmisi arvesse võttes kasvatada. “Lastena veedame väga palju aega õues ja suhtun sellesse suure kirega,” ütles Middleton. “Ma usun, et see mõjub hästi nii füüsilisele kui ka vaimsele enesetundele ning määrab oluliselt seda, millises suunas inimestena areneme.”