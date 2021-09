INTERAKTIIVNE TEST | Millised riideesemed on sinu kollektsioonist veel puudu, et moodustuks täiuslik kapselgarderoob?

Paljude naiste soovid ja vajadused on tervisekriisiga muutunud ning see puudutab ka moevalikuid. Meie suhe moega on dramaatiliselt muutunud ja järjest enam mängib rolli ka keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik tarbimine. Seetõttu eelistavad mitmed meist kvaliteeti kvantiteedile ja moodustavad seeläbi moeka kapselgarderoobi.