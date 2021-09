See on kõige suurem viga, mida inimesed kipuvad praegusel hooajal oma toataimedega tegema

“Tavaliselt ei vaja toataimed nii palju kastmist kui inimesed arvavad, eriti aga just sügis- ja talvekuudel, kui päevad on lühemad ja taimede kasv aeglustub,” räägib ta portaalis mbg. Muuseas hoiatab ta, et liigne kastmine võib põhjustada juuremädaniku teket, sest juured ei saa piisavalt hapnikku.

Selleks, et mõista, millal taimed päriselt kastmist vajavad, soovitab Pangborn pista sõrm mulda ja kui tunned, et see on niiske, ei ole vaja kasta. Kui muld on aga kuiv, anna taimele natukene juua.

Lisaks ei ole talvekuudel vaja anda taimedele väetist, vaid lasta neil puhata.

Veel mõned viisid, kuidas sügisel ja talvel taimede eest hoolt kanda:

1. Kui hoiad neid rõdul või terrassil, on nüüd viimane aeg need tuppa tagasi tuua. Eemalda ka langenud lehed ja muu praht, mis on lillepotti kukkunud. Õige aeg on vaadata üle, ega neile ei ole parasiidid külge hakanud.

2. Vaata, et neil oleks piisavalt niiskust, sest õhk kipub talvekuudel olema kuivem ja seda taimed ei armasta.

3. Pane tähele, kui mõni toapiirkond jääb pimedamaks ja taimed tuleks tõsta valgemasse kohta.