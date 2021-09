Kollageen — liim, mis hoiab meid sõna otseses mõttes koos. Aga miks ja millal peaksime seda juurde tarbima?

Erinevaid toitumislisandeid on mitmeid. Näiteks kodumaist päritolu Boost Yourself pöörab rõhku tooraine puhtale päritolule ning pakub kõrgema klassi kollageeni.

Seega, nendest kahjulikest harjumustest loobumine on juba esimene samm, et organismi kollageeni tase kõrgel hoida.

Seega, nendest kahjulikest harjumustest loobumine on juba esimene samm, et organismi kollageeni tase kõrgel hoida.

Lisaks, kas teadsid, et on mõned tegurid, mis vähendavad kehas kollageeni tootlikkust? Nendeks on:

Kollageeni peaks hakkama juurde tarbima alates 25. eluaastast või kui oled märganud, et nahk on aja jooksul kahvatumaks muutunud ning juustest ja küüntest on kadunud elujõud. Kliinilised uuringud soovitavad tarbida 5 g (5000 mg) kollageeni päevas (75 kg kehakaalu kohta).

Kuidas need segud toimivad?

Boost Yourself smuutisegusid võib lisada näiteks smuutide ja kohvide sisse. Iga maitsekooslus kollageeni sarjast on funktsionaalsuses läbimõeldud. Nii on Boost Yourself ühendanud näiteks mineraaliderikka ja tujutõstva toorkakao ning C-vitamiini rikaste kodumaiste vaarikatega, mis aitavad koostoimel taastada naha ilu.

Segus sisalduv kõrgema klassi kollageen on pärit vabalt kasvatatud veistelt. Veiste kollageen on looduslikult esinev valk, mida leidub veiste kõhredes, luudes ja nahas. Seda tüüpi kollageen on väga sarnane meie keha omaga.

Maitsvaid smuutiretsepte leiad SIIT, kuid nagu juba mainitud, võib kollageeni sisaldavaid segusid lisada ka kohvile, näiteks vürtsitada kohvielamust ehtsa Tseiloni kaneeli ja kaarobiga kõrgema klassi kollageeniga rikastatud seguga. Seegi kollageen on pärit vabalt kasvatatud veistelt ja töödeldud kemikaalivabalt.

Kaarob aitab suurendada täiskõhutunnet ning vähendada söögiisu ning Tseiloni kaneelil on stimuleerivad ja toniseerivad omadused, mis aitavad vaimse ja füüsilise väsimuse vastu. Niiviisi on võimalik saada oma kohvitassist topeltkogus energiat!

Kui sa kaneeli ei armasta, on võimalik valida vaid kaarobiga kollageenisegu. See on kohvisõbra jaoks lihtne ja maitsev viis kollageen oma elustiili juurutada.

Hoia end Boost Yourselfi uute toodete ja põnevate tegemistega kursis Instagramis ja Facebookis.