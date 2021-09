FOTOD | Uuenenud Ivo Nikkolo värske kollektsioon võtab fookusesse tasakaalu

Kollektsioon pakub naisele lihtsaid rõivaid ja aksessuaare, mida saab muretult kombineerida, luues kaasaegse välimuse ilma suurema pingutuseta. „Meie disainikäekiri on kaasaegselt naiselik. Selle saavutame tänu mõtestatud materjalide valikule. Eelistame kangaid, mis langeks seljas hästi ning looks seeläbi sensuaalse silueti. Pehmelt naiselik stiil on samal ajal kandjale ka mugav,“ lisas Vaaderpass.