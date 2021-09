Emadustrahv. Seos emaduse ja soolise palgalõhe vahel

Laste saamine „mõjub“ meeste ja naiste palkadele erinevalt. Meie analüüs näitas, et mida enam on naistel ja meestel lapsi, seda suuremaks on „kärisenud“ lõhe nende keskmises sissetulekus. Lapsesaamisega seotud palgaerinevuste mündil on ka veel teine pool ehk emaduslõiv, mille puhul emad teenivad vähem kui isad, kuid ka vähem kui naised, kel lapsi ei ole. Siinkohal polegi alati oluline, kas konkreetsel naisel on tegelikult keeruline tööd ja perekondlikke kohustusi ühildada - ta võib seda teha vägagi hästi, kuid tööandjal on sageli emadusest omad kinnistunud arusaamad

Kas tööandja pakub erinevaid töökorralduslikke lahendusi, mis lihtsustaksid töö ja pereelu ühildamist, või kas emal või perel on teisi ressursse, näiteks kas on olemas vanavanemad või võimalus palgata lapsehoidja? Nii võiks hooliv tööandja otsustada, et lapsevanemad võivad vahetustega töö puhul valida alati enda eelistatud töögraafiku, et varahommikul ja hilisõhtul koosolekuid ei korraldata, et lapsevanem jõuaks lapse hoidu või kooli viia või talle järele minna. Või et tähtaegu ei lepita esmaspäevaks, sest vaikimisi tähendaks see pere arvelt nädalavahetusel võetud töötunde. Eesmärkjuhtimine, paindlik tööajakorraldus ja kaugtöö on tore, kui sellega ei kaasne eeldust, et töö ei saagi kokkulepitud töötundidesse mahtuda – sellist töökoormuse alahindamist tuleb Eestis ette. Seega võiks tööandja välja töötada selged reeglid, mille järgimine aitab lapsevanematel töötamist hoolduskohustustega ühildada.