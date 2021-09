Seos palgalõhel ning emadustrahvi vahel

Eestis on jätkuvalt Euroopa suurim sooline palgalõhe, st naiste keskmine tunnipalk on umbes viiendiku võrra madalam kui meeste keskmine tunnipalk. Palgalõhet on selgitatud erinevate teguritega, millest ühe olulisema „süüdlasena“ on välja toodud suurt tööturu segregatsioon, st mehed ja naised töötavad enamasti erinevates ametites ja tegevusaladel. Neid aga väärtustatakse ning vastavalt ka tasustatakse erinevalt. See omakorda loob olukorra, kus naised viivad palgapäeval koju meestest märksa madalama palga, isegi siis, kui nad on panustanud töösse sama arvu tunde.

Millest aga vähem on räägitud ning mille kohta ongi meil väga vähe teada, kuid mida on mitmete rahvusvaheliste uuringute poolt seostatud palgalõhega, on nn emadustrahv. Näiteks toovad mõned analüüsid välja, et see osa palgalõhest, millest ka kõige edumeelsemad riigid (nagu näiteks Põhjamaad) ei ole suutnud jagu saada, tuleneb suuresti emadustrahvist. Emadustrahvi all mõistetakse olukorda, kus lastega naised võrreldes lasteta naistega kogevad töökohal bioloogilistel ja/või kultuurilistel põhjustel erinevat kohtlemist, mis väljendub näiteks palgaerinevuses, , neile omistatavates oskustes või saadavates hüvedes.