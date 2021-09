FOTOD | H&M'i järgmine koostöö on tänavu 100. sünnipäeva tähistava moeikooni Iris Apfeliga

Iris on self-made ettevõtja, sisekujundaja, moelooja ja stiiliikoon, kes on tuntud oma isikupärase karakteri, julgete moevalikute ning unikaalsete disainide poolest. Koostöö inspiratsiooniks on Irise ekstsentriline stiil ja tema mõju moemaailmale, mis on andnud võimsa tõuke inimeste loomingulisele julgusele ning kartmatule eneseväljendusele. Irise stiili iseloomustab värviküllus ja efektsed aksessuaarid ning tema karismaatiline karakter on ehe näide sellest, kuidas olla tõeline ja kartmatu stiilimuusa.

Kollektsioon „Iris Apfel x H&M“ toob moesõprade ette lummava valiku rõivaid ja aksessuaare, mille mahlane värvipalett ja efektselt julge disain on omane Irise võrratule stiilile. Võtmeesemete hulka kuuluvad koloriitsed kaheosalised komplektid, lillelised ülikonnad ja volüümikad kleidid, mida täiendavad mängulised mustrid, lõiked ja tekstuurid. Kollektsiooni aksessuaarid on Irise stiilile iseloomulikult massiivsed ja silmatorkavad ning läbivateks teemadeks on taimed, loomad ja salamaailma aarded. Kogu kollektsioon on valminud ümbertöödeldud või jätkusuutlikumatest allikatest pärit materjalidest ning iga rõivaese ja aksessuaar on loodud ringdisaini põhimõttel.

„Iris on isikupärase stiili kehastus ning ehe näide sellest, kuidas stiil võib ühtaegu olla nii eklektiline ja kirev kui ka ajatu. Ta tõestab, et mood seisneb just eneseväljenduses ja oma isikupäraga mängimises. Ta on tõeline inspiratsioon,“ kommenteerib H&Mi loovnõustaja Ann-Sofie Johansson.

Vaata ka glamuurseid fotosid Iris Apfeli sünnipäevalt: