FOTOD | Kaubamaja avas eksklusiivse sündmusega 2680 ruutmeetri suuruse uuendatud ilumaailma

Koos välimusega on täiendust saanud ka Ilumaailma tootevalik. Kaubamaja AS Ilumaailma kaubandusjuht Viktoria Gurjev räägib, et eriliselt hea meel on Ilumaailma ikoonilise Lõhnatoa laienemise üle. „Kui Lõhnatoa 2009. aastal lõime, oli see Eesti mõistes nii uuenduslik ja ainulaadne, et seal oli vaid viis-kuus nišilõhna kaubamärki. Tänaseks on see number kasvanud pea kuuekümneni ning Lõhnatuba on uues Ilumaailmas leidnud oma luksusliku üle 50 ruutmeetri suuruse pühamu,“ sõnab Gurjev ning lisab, et Lõhnatoas on ka mitmeid nimekaid ja põnevaid uustulnukaid. „Maision Mrgiela isikupärased lõhnad, Dr. Varnjese üllatab jällegi lõhnapudelitega, mis on kui omaette sisustuselemendid. Mendittorosa lõhnad valmivad Itaalias ja eriliste toorainete tõttu on neid vaid piiratud kogustes.“