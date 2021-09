Kleidikandjad tippteaduses

Vooremaalt pärit, Elvas kasvanud ja praegu Bostonis õppiv Kertu usub, et teadusmaailma stereotüübid on iganenud ning iseloomuga naised ei pea end peitma halli kardigani ja viigipükste sisse. Võib käia ka roosa pintsakuga. Või siniste juuste ja võrksukkadega. Sisu sellest ei muutu.

Kertu on nimelt Eesti kõige mõjusam PhD-elustiili blogija, jagades Instagramis oma­nimelisel kontol @kertutenso ligi 12 000 jälgijaga seda, milli­sed on doktorandi igapäevaelu ja õpingud. Ta näitab, et naised võivad jääda meeste juhitud valdkonnas iseendaks. Siiski, tööd on selles vallas veel palju teha. “Akadeemia tundub paljudele elitaarne paik. Minu kursakaaslasedki arvavad, et õige teadlase koht pole TikTokis ega Instagramis. Samal ajal