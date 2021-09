“Nagu nii paljud teised sellel imeliselt säraval septembrikuu hommikul, mõtlesin esimesena oma lastele. Käimas oli New Yorgi moenädal — Marc Jacobs esitles oma kollektsiooni möödunud õhtul, peale pikka ja vihmarohket päeva — ja suundusin koheselt kesklinna, sest seal olid minu lapsed. Charlie oli Upper West Side’is koolis, mistõttu võtsin tema esimesena auto peale, ning seejärel suundusime läbi Central Parki, et minna järele tema nooremale õele, Bee’le. Just sellest hetkest meenuvad mulle eredad mäletused: surmvaiksest pargist, tasasest taevast ja selle jalutuskäigu tühjusest. Kui veidralt rahulik kõik tundus.